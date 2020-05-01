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Тюменцев приглашают на онлайн-хакатон "Цифровой форсаж атомных городов"

Общество, 12:33 29 мая 2020

Минстрой РФ во ВКонтакте | Фото: Минстрой РФ во ВКонтакте

Онлайн-хакатон "Цифровой форсаж атомных городов" пройдет 29 мая - 1 июня, сообщает Минстрой России.

К участию в хакатоне приглашают представителей IT-сферы, дизайнеров, городских активистов, студентов научно-исследовательского ядерного университета МИФИ и других университетов атомной отрасли. Разрабатывать проект можно индивидуально ‍ или в команде численностью до пяти человек , при этом капитан команды должен быть жителем "атомного" города либо студентом профильного вуза.

"Активное участие людей — один из залогов успеха цифровой трансформации городов. Поэтому мы приветствуем каждый проект, который повышает внимание к развитию городской и коммуникационной среды, помогает внедрять новые технологии и дает возможности для роста", — заявил замглавы Минстроя России Максим Егоров.

Представленные проекты будут оцениваться по трем направлениям: "Муниципальное управление"; "Малое и среднее предпринимательство"; "Городские сообщества и взаимодействие с жителями".

Команды должны показать решения с использованием открытых государственных или муниципальных данных, которые в дальнейшем смогут быть интегрированы в платформу "Умный город".

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# Минстрой , Хакатон

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