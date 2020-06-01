Горячую линию по защите прав детей запустит региональная прокуратура

| Фото: oprf.ru | Фото: oprf.ru

Горячая линия по защите прав детей будет работать в прокуратуре Тюменской области 1 июня с 14 до 18 часов.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, телефон горячей линии 8(3452)27-04-68. Работники по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних – Анна Петрова и Светлана Ильиных – дадут необходимые разъяснения по вопросам защиты прав семьи и детей, а при наличии оснований примут необходимые меры к восстановлению нарушенных прав.

1 июня первый заместитель прокурора области Руфат Биктимеров совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Тюменской области Андреем Степановым и председателем Совета отцов Александром Чехониным в режиме видео-конференц--связи проведут с педагогическим и родительским сообществом мероприятие, посвященное вопросам безопасного детства.