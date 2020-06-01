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Отбор спортсменов на новый сезон стартовал в спортшколе Луизы Носковой

Спорт, 17:57 01 июня 2020

ОСШОР Л.Н. Носковой ВКонтакте | Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой ВКонтакте

Областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой объявила о начале приема заявлений на отбор к зачислению. В школу приглашают спортсменов по биатлону (девушки и юноши 2004-2006 годов рождения, 2003 год - по решению тренерского совета) и лыжным гонкам (девушки и юноши 2004-2006 годов рождения): 9, 10, 11 классы общеобразовательной школы.

На предварительный отбор приглашаю ребят, имеющих соответствующие спортивные достижения. Ознакомиться со списком документов и требований можно на сайте школы.

По результатам рассмотрения заявлений спортсменов пригласят официальным вызовом на следующий этап отбора.

В связи с эпидемиологической обстановкой информация о формате и сроках следующего этапа отбора будет размещена на официальном сайте школы.

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# биатлон , Луиза Носкова , лыжный спорт

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