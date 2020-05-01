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Тюменцам рассказали, на какой срок коммунальщики могут отключить воду

Общество, 15:34 31 мая 2020

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Согласно постановлению областного правительства, мы не имеем права отключать холодную воду более, чем на сутки. Об этом заявили в компании "Росводоканал Тюмень".

Об отключении водоснабжения мы предупреждаем абонентов за две недели и делаем все возможное, чтобы максимально сократить срок отсутствия в квартирах воды, добавили в компании.

Что касается ремонтов, то плановые работы в компании не ограничены летним сезоном. Современные технологии и полимерные материалы, с которыми она работает, позволяют вести работы круглогодично.

С горячей водой сроки не такие маленькие. "Согласно СанПиНу, в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток, - сообщили в пресс-службе УСТЭК. - Компания, проводя гидравлические испытания городской системы теплоснабжения и профилактические ремонты, соблюдает эти сроки.

Необходимо знать, что гидравлические испытания (или опрессовки) проводятся по требованию законодательства каждый год в межотопительный период. Они позволяют выявить и оперативно устранить признаки разрыва, течи или запотевания в трубопроводах. Если же нужен капремонт теплосетей, то для осуществления всего комплекса работ по их замене требуется большее, чем две недели. Поэтому план работ и их продолжительность согласовываются с администрацией Тюмени, а жителей уведомляют о датах отключения заблаговременно, сообщает "АиФ - Западная Сибирь"

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