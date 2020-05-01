Тюменец снял ролик "Самое безопасное место"

| Фото: Медиаполис во ВКонтакте | Фото: Медиаполис во ВКонтакте

Медиа наставник проекта "Шанс" Артем Нугманов снял ролик "Самое безопасное место" для российской сети взаимопомощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия #ТыНеОдна. Видео представлено в аккаунте движения и на страницах автора в социальных сетях.

В ролике меры предосторожности по распространению коронавируса представлены под другим углом: за медицинской маской девушка скрывает разбитую губу, под защитными перчатками – разбитые кулаки, а "безопасной дистанцией" становится дверь, разделяющую двух людей. В конце авторы представляют статистику по обращениям в центры помощи в период самоизоляции.

Артем Нугманов на данный момент работает в Москве. "Самое безопасное место" – это его независимый проект, созданный с коллегами по рекламному цеху, тюменцами оператором Константином Шмелевым и копирайтером Евгением Дударевым.

"Я узнал о статистике из интернета. Зацепило то, что зачастую жертвы насилия не говорят о происходящем. А даже если и говорят, то их не особо охотно слушают. Захотелось с помощью этого видеоролика привлечь внимание к проблеме", — рассказал Артем Нугманов.

В Тюмени Артем также работал над социальными проектами. В октябре 2018 года он представил документальный фильм "DRUGоценность". Фильм рассказывает о подростках, отбывающих наказание в Тюменской воспитательной колонии по статье УК РФ 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Посмотреть видео можно по ссылке. Также Артем выступал медиа наставником проекта "Шанс", участники которого также снимают социальную рекламу, комиксы и фотопроекты, сообщает "Вслух.ру".