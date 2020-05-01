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В Тюмени откроется летняя комикс-школа

Общество, 18:06 31 мая 2020

Комик Артс Тюмень во ВКонтакте | Фото: Комик Артс Тюмень во ВКонтакте

Ежегодный фестиваль "Комик Артс Тюмень" отменен в связи с эпидобстановкой. Часть запланированных на август мероприятий организаторы решили перевести в онлайн-формат с участием художников, уже подтвердивших свое желание выступить на фестивале.

Кроме того, творческая команда работает над дистанционной программой летней комикс-школы и арт-резиденции для комиксистов. План работы обещают анонсировать в ближайшее время в группе фестиваля во ВКонтакте

Добавим, что в конце мая фонд поддержки современного искусства Cosmoscow объявил о поиске художников на образовательную платформу "Ближе". С июня по декабрь 2020 года в Сети появятся 15 бесплатных онлайн-курсов, а автор лучшего получит гонорар и бюджет на разработку своей программы. Подробности – на сайте проекта (clck.ru/NgckK), сообщает "Тюменская область сегодня".

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