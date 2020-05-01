Тюменским родителям дали советы по правильной организации времени детей

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Режим самоизоляции оказался проверкой не только для образовательных платформ, но и для терпения и выдержки мам и пап, особенно в семьях, где несколько школьников. Казалось бы, учебный год закончился, и можно выдохнуть спокойно. Но так ли все просто на самом деле?

"Конечно, нужно дать время ребенку, чтобы он отдохнул, хотя обычных каникул, как мы привыкли, в этом году ждать не стоит, - считает педагог начальных классов Лариса Лежнева. – Родителям своих учеников я советую дать полноценный отдых детям в июне и июле, а вот в августе я рекомендую начать выполнять задания. Для этого я готовлю и рассылаю небольшие карточки. Сразу предупреждаю, что проверять не буду, работа не на оценку, а для себя: вспомнить, что проходили, подготовиться к новому учебному году. Кроме того, нужно хорошенько повторить таблицу умножения и словарные слова. Ну и, конечно, следует читать. Желательно каждый день по несколько страниц".

Ученикам старшей школы тоже можно освежить знания: задания для самоподготовки всегда можно скачать онлайн, а виртуальные образовательные платформы работают без перерыва на каникулы – хоть программу следующего класса осваивай. Тем не менее излишнее усердие может быть вредным: ребенку нужно давать время на отдых.

Несмотря на то, что каникулы в этом году особенные из-за режима самоизоляции, пусть дети почувствуют свободу от рутинных занятий, сообщает "Тюменская область сегодня".