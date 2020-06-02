Мастер-классы для школьников и предпринимателей пройдут в первую неделю июня

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Мероприятия для предпринимателей, школьников, студентов, педагогов и родителей организуют в Тюмени на базе онлайн-площадки "Точка кипения — Тюмень" в первую неделю июня, сообщает областной департамент информатизации.

Так, 2 июня для предпринимателей и всех, кто интересуется финансами, пройдет мастер-класс "Как управлять деньгами в современной реальности. Какие расходы убрать, какие оставить?". 3 июня пройдет мастер-класс "Психология имиджа".

4 июня автор проекта "Капитаны двора" Павел Притупа проведет вебинар по организации совместного досуга детей и родителей на придомовых площадках по месту жительства. А 5 июня для всех желающих пройдет онлайн-конференция "Лето-2020. Планируем путешествие по Тюменской области".

5 июня в 12 часов 30 минут начнется федеральное сетевое мероприятие "IT-завтрак "Цифровые вызовы новой реальности: кто кому поможет?". Мероприятие посвящено обсуждению остроты сегодняшней ситуации для игроков IT-отрасли: ключевых угроз и рисков, а также новых возможностей для бизнеса сферы IT и цифровизации в условиях 2020 года.

Для копирайтеров, маркетологов, PR-специалистов и всех, кто так или иначе работает со СМИ и социальными сетями, 6 июня пройдет онлайн-мастер-класс по написанию текстов, приуроченный ко Дню русского языка.

Все мероприятия, проводимые в режиме онлайн, также направлены на формирование новых компетенций и навыков, которые необходимы, в частности, в цифровой среде.

Напомним, в регионе национальная программа "Цифровая экономика" реализуется с конца 2018 года в рамках пяти региональных проектов, одним из которых является "Кадры для цифровой экономики".