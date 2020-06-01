Тюменский фильм про рак поддержали на Всероссийском питчинге дебютантов

| Фото: "Медиаполис" во ВКонтакте | Фото: "Медиаполис" во ВКонтакте

Тюменская документальная картина "Фильм про рак, в котором никто не плачет" получила поддержку на Всероссийском питчинге дебютантов. Он прошел с 25 по 27 мая в онлайн-формате, сообщает пресс-служба Медиаполиса.

Наградой для тюменской команды станет запись музыки к фильму компанией "Синелаб" и консультационная поддержка при подаче на грантовые конкурсы от Молодежного центра Союза кинематографистов России.

Как рассказал режиссер фильма Константин Шведов, поддержка, которую они получили, открывает большую дорогу для поисков софинансирования, партнеров и денежных средств.

"В фильме мы будем использовать много графики и визуальных эффектов, а это удовольствие не из дешевых. Сейчас есть время, чтобы начать производство в Тюмени, а потом мы параллельно будем подавать на гранты и продолжать съемки в других городах", - рассказал он.

Студия "Синелаб" — одна из лучших студий постпродакшн в России по графике, цветокоррекции, музыке. Это дает тюменцам возможность работать со студией не только над музыкой, но и в других отраслях.

"После питчинга о нашем фильме слышат и знают, мы получаем дополнительные знакомства и полезные контакты. Самая крутая консультация — это помощь в подаче заявки в Министерство культуры. У нас появляются шансы одержать победу и получить финансирование", — рассказал Константин Шведов.

Фильм будет разбит на три блока, каждый из которых затронет главные устоявшиеся убеждения о том, что рак — это внезапно, дорого и страшно. Главным героем фильма является Мария Миць — второй режиссер кино, сценарист и часть большой команды, развивающей киноиндустрию в Тюмени. В августе 2019 у нее диагностировали рак молочной железы, с которым она успешно справилась.

Ранее фильм получил поддержку от Росмолодежи. Елизавета Миць, соавтор и художник-постановщик картины, получила грант в размере 1 млн 700 тыс. рублей для создания фильма. Планируется, что съемки стартуют в ближайшее время.