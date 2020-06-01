Тюменским родителям напомнили о вреде сладкого для детей

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Количество потребляемых детьми сладостей необходимо ограничивать, напоминает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Согласно рекомендациям кардиологов, человеку в среднем можно употреблять около шести ложек сахара в день. Такое количество не влияет на наш организм, и рафинад свободно расщепляется и переваривается.

У малышей до трех лет лучше вообще исключить сахар из рациона питания. У детей постарше дневная норма потребления сахара не должна превышать 10 % от необходимой суточной нормы калорий. Для ребят в возрасте от 3 до 10 лет – не более трех чайных ложек сахара, для детей в возрасте от 10 до 18 лет не более шести чайных ложек.

При этом, самый лучший сахар тот, что содержится в овощах и фруктах. Рафинированный сахар и прочие сладости являются источниками быстро усваиваемых углеводов и большое их количество в рационе питания вредно для детей. Основные проблемы, возникающие при большом употреблении сладкого, это лишний вес, нарушение целостности эмали зубов и возникновение кариеса. Излишнее потребление сахара нарушает пищевое поведение – у ребенка меняются вкусы, и он перестает есть овощи, фрукты, молочные и мясные продукты. При употреблении сладкого повышается уровень глюкозы в крови, что приводит к интенсивному выделению инсулина и, как следствие, к усилению аппетита и желанию съесть еще что-нибудь сладкое.

Специалисты рекомендуют, ограничить доступ детей к десертам и конфетам и тем самым позаботиться о их здоровье.