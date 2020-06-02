Тридцать пять тысяч тюменцев стали учениками "Виртуальной школы по уходу и реабилитации"

| Фото: центр социальных технологий «Третий возраст» | Фото: центр социальных технологий «Третий возраст»

35 тыс. пользователей объединил интернет-портал "Виртуальная школа по уходу & реабилитации", который позволяет получить необходимые знания в области современного патронажного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, сообщает Областной геронтологический центр.

Материалы портала постоянно пополняются актуальными видеороликами с участием квалифицированных специалистов в сфере патронажного ухода и реабилитации, пошаговыми фото инструкциями, методическими рекомендациями, научными статьями. В условиях пандемии коронавируса, в блоке "Реабилитация" появился новый раздел "Профилактика заболеваний", где пользователи портала знакомятся с методами профилактики ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции.

Проект по созданию системы долговременного ухода стал частью регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Он является победителем конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций и получил право на предоставление субсидии из бюджета Тюменской области.

Для тюменцев, нуждающихся в очных или индивидуальных консультациях продолжает работать проект "Родные люди" Регионального геронтологического центра социальных технологий "Третий возраст". Специалисты в области ухода проводят выездные консультации и специализированные тренинги для граждан, которые заботятся о людях старшего возраста с ограниченными возможностями здоровья.

Задать интересующие вопросы о работе портала "Виртуальная школа по уходу &реабилитации" можно по телефону 51-77-05; уточнить информацию о работе и проектах Регионального геронтологического центра социальных технологий "Третий возраст" можно, обратившись по адресу: Тюмень, ул. Карла Марка, 123/1, каб. 20 или по телефону 8-952-674-93-77, сайт www.третий-возраст.рф.