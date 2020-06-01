Гранату времен Гражданской войны нашли в Заводоуковском районе
| Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области
Столетний снаряд времен Гражданской войны уничтожили саперы ОМОН в Тюменской области, сообщает региональное управление Росгвардии.
Ручную гранату во дворе своего дома обнаружил житель Заводоуковского района при строительных работах. Мужчина заметил подозрительный предмет, внешне похожий на боеприпас, и незамедлительно вызвал саперов.
Прибывшие специалисты ОМОН идентифицировали подозрительную находку как гранату Миллса со следами сильной коррозии. Боеприпас был изготовлен в 1915 году.
С соблюдением необходимых мер предосторожности гранату вывезли и уничтожили в безопасном месте.