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Гранату времен Гражданской войны нашли в Заводоуковском районе

Происшествия, 17:21 01 июня 2020

Пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Столетний снаряд времен Гражданской войны уничтожили саперы ОМОН в Тюменской области, сообщает региональное управление Росгвардии.

Ручную гранату во дворе своего дома обнаружил житель Заводоуковского района при строительных работах. Мужчина заметил подозрительный предмет, внешне похожий на боеприпас, и незамедлительно вызвал саперов.

Прибывшие специалисты ОМОН идентифицировали подозрительную находку как гранату Миллса со следами сильной коррозии. Боеприпас был изготовлен в 1915 году.

С соблюдением необходимых мер предосторожности гранату вывезли и уничтожили в безопасном месте.

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# боеприпасы , ОМОН , саперы

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