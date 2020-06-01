Абатский театр "Альянс" направит выигранный грант на костюмы и оборудование

Народный театр "Альянс" | Фото: организаторов I регионального фестиваля любительских коллективов Народный театр "Альянс" | Фото: организаторов I регионального фестиваля любительских коллективов

Народный театр "Альянс" с. Абатское признан победителем конкурса по предоставлению грантовой поддержки от регионального департамента культуры. Коллектив получит 300 тыс. рублей. Данные средства направит на пошив новых костюмов и приобретение звукового оборудования.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила режиссер народного театра "Альянс" Ольга Усольцева.

"Участвуя в первом региональном фестивале-конкурсе творческих любительских коллективов, где по итогам стали лауреатами, почувствовала ответственность за наш театр, который добился неплохих результатов на тот момент. Этот фестиваль дает стимул к дальнейшему развитию коллективу. Мы успешно поучаствовали в конкурсе, выиграли грант. Это прекрасно. Сможем укрепить нашу материально-техническую базу. Мы успели принять участие во всероссийском конкурсе любительских коллективов онлайн. В финал мы не вышли, в Москву не поедем, но ждем диплом участников", - рассказала она.

Согласно исторической справке, театр в с. Абатское образовался еще в годы революции. Вначале была образована театральная школа при женской гимназии. А в 70-ых годах прошлого века, когда в селе построили новый Дом культуры, у коллектива был профессиональный режиссер, который открыл театральный кружок. В 1973 году актерский состав получил звание "народный", участвуя во Всероссийском фестивале.

Ольга Усольцева пришла работать в театр в 2009 году. Сегодня в коллективе 26 человек – люди разных профессий от 18 лет и старше - влюбленные в театр. В 2017 году театру присвоили звание "народный".

"На международном фестивале-конкурсе "Берега надежды" в Новосибирске в 2017 году получили диплом лауреата первой степени. Там тоже показывали "Бабий бунт" первого варианта. На Всероссийском фестивале "Вершина творчества" стали лауреатами второй степени. В 2019 году в Анапе на этом же фестивале собирались лауреаты на грант. И мы стали первыми там", - говорит Ольга Усольцева.

В октябре 2019 года впервые на базе Абатского Дома культуры прошел межрайонный фестиваль театральных взрослых коллективов юга Тюменской области. На участие откликнулись семь коллективов. Все отмечены дипломами по номинациям. Абатский театр получил дипломы в номинациях: "Лучший актерский ансамбль" и "Лучший спектакль". По словам организаторов, данный фестиваль станет традиционным.

"У нас готов спектакль "Баня по-черному" по пьесе Зота Тоболкина. Он посвящен 75-летию Великой Победы. В спектакле заняты 17 человек. Это история о матери, которая проводила на фронт троих сыновей и мужа, дождалась одного сына, но и тот умер дома от ран. Это история о стойкости, мужестве женщины, которая не сломалась и продолжала жить раньше. Как только снимут ограничения, проведем несколько репетиций и представим зрителям. Мы три года назад создали детский коллектив-спутник – студию "Пилигрим". Есть два совместных спектакля. Они ставят свои работы. Тоже покажут новый спектакль", - подытожила режиссер народного театра "Альянс" с. Абатское Ольга Усольцева.

Анжела Лебедева