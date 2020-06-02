Призеры областного конкурса "ЧИР-2020" отправятся в эколого-биологическую экспедицию

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

39 школьников и участников детских общественных организаций в возрасте от 12 до 17 лет участвовали в областном конкурсе "ЧИР-2020", который прошел заочно, сообщает областной департамент лесного комплекса.

Победителей выбрали в трех номинациях. "Экорепортер" — конкурс социально значимых видеороликов; "Экожурналист" — конкурс печатной журналистики; "Экообъектив" — конкурс фотографий о сохранении природы и красоте родного края.

Победители, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой номинации, получат льготные путевки для участия в уникальной XXX эколого-биологической экспедиции "ЧИР". 75% от стоимости призовой путевки оплатят организаторы конкурса.

"Мы выбрали три номинации конкурса: фото, журналистика и видео. Они нацелены на развитие у детей IT-компетенций и переход к цифровой деятельности. Конкурсанты в основном писали о природе, о родном крае, как важно беречь и оберегать всё, что находится рядом. Были затронуты и серьезные проблемы — снежные свалки и загрязнение воздуха. Надеемся, что наша экспедиция всё-таки состоится. Сейчас решается, какие меры необходимо будет соблюдать. Ну и, конечно, мы готовим много сюрпризов для участников нашей экспедиции", - рассказал председатель правления АНО ЭПЦ "Экоцентр", координатор ТООДД "ЧИР" Евгений Старосветов.