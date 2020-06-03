Конкурс детского рисунка объявила тюменская библиотека

| Фото: ТОНБ | Фото: ТОНБ

Тюменский областной онлайн-конкурс детского рисунка "Библиотека моей мечты!", посвященный 100-летнему юбилею учреждения, стартует в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева 8 июня, сообщает ТОНБ.

Принять участие могут все желающие в возрасте от 7 до 14 лет, проживающие на территории Тюменской области. При проведении конкурса выделяются следующие возрастные категории: 7–10 лет; 11–14 лет. Конкурс проводится в одной номинации "Рисунок" на тему "Библиотека моей мечты!" (изображения на выбор: библиотека будущего, Тюменская областная научная библиотека, включая сцены из реальной и будущей библиотечной жизни, портреты реальных и будущих читателей, библиотекарей, другое).

Фотографии рисунков направляются на электронную почту с пометкой "На конкурс рисунков": osp_tmn@mail.ru.

Работы на конкурс принимаются с 8 июня по 21 июля 2020 года. Победителей объявят 4 августа 2020 года. Награждение состоится после снятия всех ограничительных мер.

С положением о конкурсе и требованиями к работам можно ознакомиться здесь.