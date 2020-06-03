Голышмановских активистов приглашают на конкурс гражданских инициатив

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Конкурс гражданских инициатив от благотворительного фонда "Наше время" пройдет в Голышмановском городском округе с 25 июня по 25 июля 2020 года.

Участники могут представить проекты по четырем направлениям. "Активный округ" подразумевает инициативы по развитию гражданского общества, социальных услуг, соцподдержки, образования, духовно-нравственного и патриотического воспитания, семейных ценностей, экологии, благотворительные и добровольческие проекты.

В направлении "Округ соседей" принимают проекты по благоустройству и созданию комфортной среды, обеспечению общественной безопасности, развитию клубных формирований.

В направлении "Округ дружбы" могут участвовать инициативы, направленные на сохранение традиций добрососедства и гостеприимства, уважения к культуре разных народов. Заключительное направление - "Округ развития". Оно поздразумевает социально значимые проекты по развитию личных и ветеранских подворий и организацию по ним туристических маршрутов. С полным перечнем тем для проектов можно ознакомиться здесь.

Заявки принимают на электронную почту badrizlova.o@yandex.ru. Подробности по тел. 8-902-815-08-48.

Евгения Шевцова