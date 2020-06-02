Одиннадцать случаев заболеваний после укусов клещей выявили в Тюменской области

| Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Пять случаев заболевания клещевым энцефалитом и шесть случаев заболевания клещевым боррелиозом зарегистрировали после укусов клещей в Тюменской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с 12 марта по состоянию на 1 июня в области зафиксировали 12 тыс. 660 обращений по поводу присасывания клещей, из них 2 тыс.989 – у детей до 14 лет.

Всем пострадавшим (не привитым против КВЭ) назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином.

С начала эпидсезона исследован от населения 1 тыс.451 клещ, из них обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита в 22 (1,5 %) клещах, возбудитель клещевого боррелиоза в 748 (51,5 %) клещах.

Специалисты напоминают, что снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лаборатории Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора. Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. C начала года привито от клещевого энцефалита 45 тыс. 666 человек, из них 11 тыс. 524 - дети до 14 лет.

В целях предотвращения присасывания клещей в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ проводятся акарицидные обработки. Всего обработано более 4 тыс. га.

По профилактике клещевых инфекций продолжает работу горячая линия управления Роспотребнадзора 8-9044-92-92-30.