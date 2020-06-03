Онлайн-проект расскажет, как сделать детство безопасным

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Онлайн-проект "Детство БезОпасности" запустил региональный центр "Семья".

На странице проекта родители могут пройти тест и проверить, правильно ли они реагируют в некоторых ситуациях. Например, когда ребенок просит отпустить его одного погулять во дворе или когда с ним разговаривает незакомец. По замыслу организаторов, тест не только выявит пробелы в представлениях родителей о детской безопасности, но и обратит внимание на ситуации, которые только кажутся безобидными.

Подобный тест - "Знаешь ли ты, как вести себя в опасной ситуации?" - предлагается пройти и детям. По его итогам родители могут провести беседы с подростками и совместно выработать алгоритмы действий.

Также на сайте размещены ссылки на полезные ресурсы для самостоятельного изучения. Среди них: проекты "Шанс", "Отцовский meet-up", "Безопасный интернет", обучающие и мотивирующие видео, контакты служб доверия и психологической помощи родителям и детям.

Полезно будет изучить и электронные плакаты и памятки на тему пожарной, дорожной безопасности, правила купания, катания на велосипедах и роликах и многие другие.

Евгения Шевцова