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В Тобольске новый автобусный маршрут свяжет вокзалы и аэропорт

Общество, 14:40 02 июня 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый автобусный маршрут "Аэропорт – Автовокзал – Железнодорожный вокзал" появится в Тобольске в 2021 году, сообщает администрация муниципалитета.

В 2020 году в городе запущено два новых маршрута - № 17 (ДК "Синтез" - Дом отдыха) и № 18 (ДК "Синтез" - мкрн Строитель). Также была скорректирована схема маршрута № 2 (ДК "Синтез" - пер. Рабочий).

Протяженность маршрутной сети города составляет 438,5 км. Средний срок эксплуатации пассажирского транспорта составляет 5,5 лет. В этом году закупят 13 низкопольных автобусов.

Регулярные перевозки выполняют 110 транспортных средств. Все городские автобусы оснащены оборудованием ГЛОНАСС/GPS. Спутниковая навигация позволяет информировать тоболяков о названии остановочных пунктов в автоматическом режиме, поскольку салоны оборудованы речевыми информаторами.

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# автобусы , Тобольск

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