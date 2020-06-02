В Тобольске новый автобусный маршрут свяжет вокзалы и аэропорт

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый автобусный маршрут "Аэропорт – Автовокзал – Железнодорожный вокзал" появится в Тобольске в 2021 году, сообщает администрация муниципалитета.

В 2020 году в городе запущено два новых маршрута - № 17 (ДК "Синтез" - Дом отдыха) и № 18 (ДК "Синтез" - мкрн Строитель). Также была скорректирована схема маршрута № 2 (ДК "Синтез" - пер. Рабочий).

Протяженность маршрутной сети города составляет 438,5 км. Средний срок эксплуатации пассажирского транспорта составляет 5,5 лет. В этом году закупят 13 низкопольных автобусов.

Регулярные перевозки выполняют 110 транспортных средств. Все городские автобусы оснащены оборудованием ГЛОНАСС/GPS. Спутниковая навигация позволяет информировать тоболяков о названии остановочных пунктов в автоматическом режиме, поскольку салоны оборудованы речевыми информаторами.