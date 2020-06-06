Пятнадцать многодетных семей Уватского района получат земельные участки

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

15 земельных участков подготовлены в Уватском районе для многодетных семей, в том числе шесть – в Туртасе. Каждый имеет площадь до 1,5 тыс. кв. метров, сообщает администрация Уватского района.

Многодетным семьям муниципалитета напомнили, чтобы получить участок, необходимо обратиться с заявлением в МФЦ или лично к специалисту районной администрации. В управлении имущественных отношений и земельных ресурсов с многодетными семьями по оформлению документов работает Мария Коротких.

"Заявление рассматриваем в течение 30 календарных дней. По опыту с момента обращения многодетной семьи до получения ими оформленных документов проходит не более трех месяцев. Участки предоставляются бесплатно", – отметила специалист.

Перед подачей заявления, посоветовала Мария Коротких, семье необходимо встать на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении. Соответствующий документ также выдают в администрации района. Для получения подробной информации нужно обращаться по телефону 8 (34561) 2-80-43, добавочный 1205.

Участки для индивидуального жилищного строительства выдаются в соответствии с законом Тюменской области о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей. За два последних года участки получили две многодетные семьи Уватского района.