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Корпус гранаты нашли при проведении дорожных работ в Ишиме

Происшествия, 19:45 03 июня 2020

управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Предмет, внешне похожий на боеприпас, обнаружили рабочие при проведении ремонтных работ дороги в Ишиме. Находку обследовали сотрудники инженерно-технического отделения отряда мобильного особого назначения управления Росгвардии по Тюменской области, сообщает ведомство.

После сообщения о подозрительном предмете территорию оцепили.

"Специалисты ОМОНа Росгвардии идентифицировали подозрительный предмет как корпус гранаты Ф-1 со следами сильной коррозии, не содержащий взрывчатых веществ. Жизни и здоровью окружающих находка не представляла опасности и позднее была уничтожена", – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

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# подозрительный предмет , Росгвардия

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