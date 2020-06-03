Корпус гранаты нашли при проведении дорожных работ в Ишиме

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Предмет, внешне похожий на боеприпас, обнаружили рабочие при проведении ремонтных работ дороги в Ишиме. Находку обследовали сотрудники инженерно-технического отделения отряда мобильного особого назначения управления Росгвардии по Тюменской области, сообщает ведомство.

После сообщения о подозрительном предмете территорию оцепили.

"Специалисты ОМОНа Росгвардии идентифицировали подозрительный предмет как корпус гранаты Ф-1 со следами сильной коррозии, не содержащий взрывчатых веществ. Жизни и здоровью окружающих находка не представляла опасности и позднее была уничтожена", – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.