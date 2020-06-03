Аэропорт Рощино возобновил привычный режим работы

| Фото: Аэропорт Рощино во ВКонтакте | Фото: Аэропорт Рощино во ВКонтакте

Аэропорт Рощино возобновил работу в формате 24/7 с соблюдением всех правил безопасности, сообщает пресс-служба аэропорта.

На территории аэропорта действует обязательный масочный режим. В зоне выдачи багажа установлены бесконтактные тепловизоры, при помощи которых пассажирам измеряют температуру тела в режиме онлайн.

Строгие правила действуют и в салонах самолетов. Пассажиров допускают на борт в защитных масках и перчатках, снимать которые не разрешается в течение всего полета. В салоне воздушного судна пассажиры убирают верхнюю одежду на полку для ручной клади. Доставать верхнюю одежду оттуда во время полета можно только по уважительной причине. Посадка и высадка пассажиров проходит с соблюдением социальной дистанции с учетом инфраструктурных возможностей аэропорта.

Ограничивается перемещение по салону за исключением посещения санитарно-гигиенического блока, а режим "пристегните ремни" сохраняется во время всего полета. Очередь в туалет контролирует бортпроводник. Питание, в том числе детское, напитки, принесенные пассажирами на борт воздушного судна, должны быть только в герметичной упаковке, обращают внимание перевозчики.