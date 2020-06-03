Летний лагерь для творческих тюменцев откроется при школе искусств "Этюд"

| Фото: Детская школа искусств "Этюд" во ВКонтакте (архив) | Фото: Детская школа искусств "Этюд" во ВКонтакте (архив)

Летний лагерь дневного пребывания "Радуга" детской школы искусств "Этюд" откроется со 2 июля. Записаться на смену смогут не только воспитанники учебного учреждения от 7 до 17 лет, но и те ребята, кто в школе искусств не учатся, но охотно посвящают время творчеству и задумываются о том, чтобы получить соответствующее образование.

"С ребятами будут заниматься наши педагоги - музыканты, преподаватели хореографии, театрального искусства, и от их специальности будет зависеть специфика мероприятий в детских группах. Речь не о школьных занятиях, а о развлечениях с творческой составляющей: музыкальных вечерах, концертах, театрализованных постановках, - рассказала начальник лагеря Наталья Чертова. - Режим дня сейчас уточняется. Будет обязательный сончас для детей до десяти лет, много времени будем проводить на свежем воздухе".

Планируется, что в учебном корпусе по ул. Одесская, 41/3 откроются две группы по 15 человек, три группы по 15 человек наберут в корпусе по ул. Широтная, 15, одна группа из 15 человек будет действовать в корпусе по ул. Мельникайте, 131/1.

"Сокращение числа детей в каждой группе, в прошлом году у нас было по 25 ребят, - требование, связанное с профилактикой инфекции. Если в одном корпусе открываются две группы, будем их "разводить" между собой, чтобы они не встречались, не контактировали друг с другом. В числе требований Роспотребнадзора - и необходимость частой обработки поверхностей, и наличие защитных масок. Все будем соблюдать", - рассказала Наталья Чертова.

Первая смена летнего лагеря будет действовать по 15 июля. Планируется открытие второй смены, дата станет известна позже.

Татьяна Ковалева