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От тюменцев ждут работы на конкурс "Любимый край"

Общество, 18:11 04 июня 2020

департамента культуры Тюменской области | Фото: департамента культуры Тюменской области

Жителей региона приглашают принять участие в онлайн-конкурсе им. художника А. Селиванова "Любимый край", сообщает департамент культуры Тюменской области.

К участию приглашают детей и молодежь всех возрастных групп. В конкурсе предусмотрены номинации: "Любовь моя - моя семья", "Животные - душа мира", "Абстракция и мода", "Сюрреализм. Оригинальный жанр" и "Любимый край".

Допускается участие конкурсантов в нескольких номинациях. Заявки до 25 июня принимаются на адрес электронной почты. Во всех жанрах номинаций будут присуждены звания: обладатель Гран-при; лауреат I, II, III степени. Подробнее ознакомиться с положением о конкурсе можно здесь.

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# живопись , конкурсы

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