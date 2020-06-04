От тюменцев ждут работы на конкурс "Любимый край"

| Фото: департамента культуры Тюменской области | Фото: департамента культуры Тюменской области

Жителей региона приглашают принять участие в онлайн-конкурсе им. художника А. Селиванова "Любимый край", сообщает департамент культуры Тюменской области.

К участию приглашают детей и молодежь всех возрастных групп. В конкурсе предусмотрены номинации: "Любовь моя - моя семья", "Животные - душа мира", "Абстракция и мода", "Сюрреализм. Оригинальный жанр" и "Любимый край".

Допускается участие конкурсантов в нескольких номинациях. Заявки до 25 июня принимаются на адрес электронной почты. Во всех жанрах номинаций будут присуждены звания: обладатель Гран-при; лауреат I, II, III степени. Подробнее ознакомиться с положением о конкурсе можно здесь.