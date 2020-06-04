В Тобольске действуют пункты по очистке питьевой воды

| Фото: центр инноваций социальной сферы Тюменской области | Фото: центр инноваций социальной сферы Тюменской области

Пункты очистки воды установлены в свободном доступе в Тобольске, сообщает Центр инноваций социальной сферы Тюменской области.

Инвестиционный проект "Твоя вода" запустился в мае 2019 года. Для очистки городской питьевой воды применяется пятиступенчатая система фильтрации. Доступный литраж — от 0,2 до 19 литров по стоимости 4 рубля за литр. Вода по TDS-метру имеет показатель 7 ед. при норме не более 50 ед., городская питьевая вода — 220 ед.

"Я люблю и уважаю воду. Человек состоит из воды. Поэтому "Твоя вода" — это продукт номер один. Хочется, чтобы больше тоболяков жили лучше и дольше. А чистая вода в этом поможет", - рассказал директор компании "Живая вода" Руслан Степаненко.

Компания разработала свою систему лояльности: клиенты, подключившие аква-ключ, аналог предоплаченной карты клиента, получили в подарок 50 литров воды.

В дальнейших планах у компании проект по установке новых пунктов по розливу воды в 3Б микрорайоне, Менделеево, 4-м микрорайоне и обустройство территории для горожан.