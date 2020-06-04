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При строительстве детсада на Московском тракте сохранят зеленую аллею

Общество, 11:59 04 июня 2020

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

При строительстве детского сада на Московском тракте в Тюмени будут сохранены все зеленые насаждения, находящиеся за границами строительной площадки, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Подготовительные работы по строительству дошкольного учреждения уже начались - на участке ведется монтаж забора. Новый детский сад проектной мощностью 330 мест будет расположен в центре жилой застройки, общая площадь здания составит 5,8 тыс. кв. метро, здесь разместится 14 групп.

Детский сад запроектирован со всеми необходимыми помещениями: медицинским и пищевым блоками, залом для физкультурных занятий, кабинетами рисования, логопеда, музыкальных и индивидуальных занятий.

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

При подготовке площадки под строительство подрядчик сохранит на участке две трети древесно-кустарных насаждений. Снести планируется 55 деревьев, 15 кустарников и 300 кв. метров зарослей. Это растения, которые находятся непосредственно на месте расположения здания детского сада. А зеленые насаждения, находящиеся за пределами строительной площадки, будут сохранены.

В настоящее время определено точное количество древесно-кустарных насаждений для получения порубочного билета, рассчитывается сумма взноса для компенсационного озеленения. Кроме того по проекту на этапе благоустройства возле детского сада будет высажено 31 дерево – 15 кленов и 16 лип, 36 кустов сирени и 996 кустов спиреи.

Срок завершения строительства детского сада – конец сентября 2021 года.

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# Главное управление строительства , детские сады , строительство

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