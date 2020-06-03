Сотрудники МЧС проводят для юных тюменцев онлайн-уроки безопасности

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Онлайн-уроки для подрастающего поколения проводят сотрудники МЧС по Тюменской области. О безопасном поведении на водных объектах спасатели МЧС, ТОСЭР, ГИМС и представители клуба закаливания рассказали на пруду Лесном 3 июня.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев, видеоуроки проходят в рамках комплекса мероприятий "Мои безопасные каникулы!".

"Обучающий видеоурок был посвящен тому, какими средствами спасения должен быть оборудован пляж, об этом рассказал руководитель государственной инспекции по маломерным судам Сергей Каплин, о первой помощи тонущим сообщил главный специалист по ликвидации ЧС Павел Ступник", - отметил Александр Зубарев.

Видео трансляции уроков осуществляются ежедневно с 1 по 5 июня в 14 часов на странице Главного управления МЧС России по Тюменской области, в соцсети ВКонтакте и в Instagram.

Николай Ступников