Сотрудники МЧС проводят для юных тюменцев онлайн-уроки безопасности
Онлайн-уроки для подрастающего поколения проводят сотрудники МЧС по Тюменской области. О безопасном поведении на водных объектах спасатели МЧС, ТОСЭР, ГИМС и представители клуба закаливания рассказали на пруду Лесном 3 июня.
Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев, видеоуроки проходят в рамках комплекса мероприятий "Мои безопасные каникулы!".
"Обучающий видеоурок был посвящен тому, какими средствами спасения должен быть оборудован пляж, об этом рассказал руководитель государственной инспекции по маломерным судам Сергей Каплин, о первой помощи тонущим сообщил главный специалист по ликвидации ЧС Павел Ступник", - отметил Александр Зубарев.
Видео трансляции уроков осуществляются ежедневно с 1 по 5 июня в 14 часов на странице Главного управления МЧС России по Тюменской области, в соцсети ВКонтакте и в Instagram.
Николай Ступников