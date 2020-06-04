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Водителя, устроившего ДТП на улице Мельникайте, ищут сотрудники ГИБДД

Происшествия, 11:34 04 июня 2020

Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Женщина-водитель пострадала в ДТП на ул. Мельникайте в Тюмени 3 июня. Мужчину, по вине которого могла произойти авария, ищут.

ДТП произошло в 23 часа 50 минут в районе дома № 95.

"По предварительным данным, водитель "Лады" не пропустил автомобиль Hyundai. Произошло столкновение с машинами Hyundai и Mercedes", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Водитель "Лады" бросил машину и убежал с места аварии.

У женщины, находившейся за рулем Hyundai, диагностировали ушиб.

"Ладу" увезли на спецстоянку, водитель устанавливается.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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