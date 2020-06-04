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Сквер выпускников обустраивают в Тобольске

Общество, 11:15 04 июня 2020

из личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram | Фото: из личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Обустройство Сквера выпускников в Тобольске уже началось. Подрядная организация делает тротуары, разбивает газоны, ведет ремонт освещения.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава города Максим Афанасьев.

"Следующую рябиновую аллею медалисты этого года высадят в конце июня. Хорошая традиция будет продолжена! Уверен, что это место станет любимым местом отдыха всех тоболяков, а в особенности жителей седьмого микрорайона", - отметил глава Тобольска.

Напомним, в июле 2019 года администрация Тобольска запустила голосование по концепции наполнения Сквера выпускников. Это новый городской объект. Он располагается между школой №7 и гимназией им. Лицмана. Территория призвана стать современным молодежным центром Тобольска, привлекательным для молодых креативных, творческих людей, где они смогут осуществить свои замыслы с использованием современных технологий.

Анжела Лебедева

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# благоустройство , Максим Афанасьев , Тобольск

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