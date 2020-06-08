В Ленинском округе Тюмени отремонтируют восемь дворов

| Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

Восемь дворов отремонтируют в Ленинском округе Тюмени летом 2020 года по программе "Формирование комфортной городской среды", сообщает администрация города.

Преобразятся дворовые территории по адресам: ул. Ершова, 11, 13; ул. Жуковского, 76, 80; ул. Рижская, 76; ул. Рижская, 78; ул. Тульская, 4; ул. 50 лет ВЛКСМ, 89, 91; ул. 50 лет ВЛКСМ, 81, 81а; ул. 50 лет ВЛКСМ, 91, 91а, 91б. Ресурсоснабжающие организации заходят на объекты первыми, чтобы в срок заменить сети тепло- и водоснабжения, водоотведения.

Руководитель управы Ленинского административного округа Александр Ильин в ходе рабочих поездок осмотрел большинство дворов. Он отметил, что ресурсоснабжающие организации приступили к работам в срок и придерживаются графиков. Так, компания "УСТЭК" начала перекладку сетей весной, работа движется быстро. Жильцы увидят обновленные дворы с новым освещением, тротуарами, проездами, детскими и спортивными площадками, парковками, удобными входами в подъезды и пандусами. На домах установят современные водостоки, отмостку, предусмотрят систему водоотведения.

По оценке Александра Ильина к благоустройству в большом дворе у домов №№ 91, 91а, 91б по ул. 50 лет ВЛКСМ подрядная организация сможет приступить уже через две-три недели. Компании "УСТЭК" и "Тюмень Водоканал" меняют сети в срок, поводов для беспокойства нет.

| Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

В расположенном рядом с Утиным прудом небольшом дворе по ул. 50 лет ВЛКСМ, 81, 81-а, компания "УСТЭК" завершила работы по замене сетей. В понедельник подрядчик приступит к благоустройству. Горожане получат детскую площадку, парковку, современное освещение. В 2021 году специалисты управы рассчитывают сделать проезд к этому дому от ул. Тульской.

Строители уже приступили к преображению двора у дома № 33 по проезду Геологоразведчиков. Сейчас там идет демонтаж старого оборудования, одновременно работают подрядчик по благоустройству и сетевые организации. В огромном по площади дворе они не пересекаются. На территории двора, там, где специалисты компании "УСТЭК" заменили сети теплоснабжения, можно видеть размеченные будущие тротуары. Ближе к завершению здесь установят яркие детские и функциональные спортивные площадки.

Менять в лучшую сторону начали и двор у дома № 176 по ул. Республики. Уложены в короба новые теплосети, а после замены проездов и тротуаров жители смогут беспрепятственно передвигаться по ним на велосипедах, самокатах, пешком. Двор будут освещать современные светильники, строители решат проблему с водоотведением.