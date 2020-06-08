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Тюменских школьников приглашают на фестиваль "Россия в движении"

Общество, 09:32 08 июня 2020

Областной детский центр "Ребячья республика" | Фото: Областной детский центр "Ребячья республика"

Школьников Тюменской области приглашают принять участие в онлайн-фестивале "Россия в движении", который состоится 11 июня.

Как сообщили ИА "Тюменская линия" в региональном отделении РДШ, фестиваль будет проходить в формате онлайн-трансляции, во время которой ведущие из студии "Классного радио" РДШ пообщаются с субъектами Российской Федерации и проведут интерактивы.

В трансляции покажут творческие номера из разных регионов. Это может быть вокальный номер, танец, оригинальный жанр, анимация. Участвовать могут как солисты, так и дуэты или коллективы.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо до 6 июня отправить на электронную почту nemkov.p.a@myrdsh.ru видеоролики творческих номеров. Хронометраж видео не должен превышать двух минут, на видео должен быть записан творческий номер. Необходимо также указать дату съемки, город и фамилию участников.

Узнать более подробную информацию можно по ссылке.

Любовь Голышева

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# конкурс , онлайн , Российское движение школьников , творчество , фестиваль

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