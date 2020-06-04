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Восемьсот метров дороги отремонтировано по улице Чайковского в Тюмени

Общество, 19:23 04 июня 2020

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Первой дорогой, где полностью завершен ремонт в 2020 году, стала ул. Чайковского в Тюмени, сообщает городская администрация. Ремонт осуществлен в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автомобильные дороги".

Дорога, соединяющая улицы Ватутина и Щербакова, преобразилась менее чем за месяц. На участке в 800 метров отремонтировано покрытие проезжей части, частично выполнен ремонт и устройство тротуаров, приведены в нормативное состояние остановочные комплексы, дорожные знаки, нанесена разметка.

Напомним, всего в рамках нацпроекта будет отремонтировано 24,7 км дорог на территории Тюмени. Сегодня ремонт идет на 14 объектах, на многих из них степень готовности достигает 80–90 %.

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# национальный проект Безопасные и качественные дороги , ремонт дороги

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