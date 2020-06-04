Следком: тюменец убил знакомого топором

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Подозреваемого в убийстве задержали полицейские в Тюмени. Преступление произошло в частном доме по ул. Мельничной 3 июня, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Тело мужчины 1960 года рождения было с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По предварительным данным, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения избил знакомого битой. Затем он перенес тело в подпол дома и, вооружившись топором, нанес потерпевшему смертельные ранения.

Подозреваемый 1968 года рождения задержан. Следователи выясняют обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.