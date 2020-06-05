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Более семи тысяч гектаров леса восстановят в Тюменской области в 2020 году

Общество, 17:31 05 июня 2020

rosleshoz.gov.ru/ | Фото: rosleshoz.gov.ru/

7,6 тыс. гектаров составят площади лесовосстановления и лесоразведения в 2020 году в Тюменской области. Это на 600 гектаров больше, чем год назад, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Работы по лесовосстановлению выполнены на площади более 2,7 тыс. га, в том числе 1,8 тыс. га – это искусственные посадки леса, 50,6 га – компенсационное лесовосстановление, 869,3 га – содействие естественному лесовосстановлению, 881,3 га – лесоразведение.

Искусственное лесовосстановление выполнено на 70 % от плана, лесоразведение – на 58 %. Продолжается работа по посадке леса в северных районах области. Оставшийся объем искусственного лесовосстановления будет выполнен в осенний период.

В 2020 года будут приобретены 87 единиц техники и 663 единиц оборудования. Лесничества уже получили 59 единиц техники: 28 тракторов МТЗ, 14 автомобилей УАЗ, 12 автомобилей "Егерь", один автобус ПАЗ, три снегоболотохода, одну автоцистерну.

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# лесовосстановление , национальный проект Экология

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