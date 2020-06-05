Жительницу Сладковского района наказали за покупку поддельных водительских прав

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

На четыре месяца суд запретил жительнице Сладковского района выезжать за пределы муниципалитета. Она должна ежемесячно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции за покупку поддельных водительских прав через Интернет, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, женщина не смогла сдать практический экзамен по вождению и не получила водительские права. Осенью 2019 года она купила удостоверение и стала водить автомобилем Lada 2107.

30 января 2020 года автомобилистку остановил инспектор ДПС. Предъявленные ею водительские права были проверены по базе ГИБДД. Выяснилось, что документ поддельный.

Суд назначил ей четыре месяца ограничения свободы. В течение этого срока женщине нельзя выезжать за пределы района, менять место жительства, а также посещать места проведения массовых мероприятий.