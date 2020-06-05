Соблюдать правила на железнодорожных переездах рекомендуют водителям

| Фото: РЖД во ВКонтакте | Фото: РЖД во ВКонтакте

Три человека пострадали в пяти ДТП на железнодорожных переездах Свердловской магистрали за первые месяцы 2020 года. Причинами всех аварий стали грубые нарушения правил дорожного движения автомобилистами. Ежемесячно дежурные по переездам фиксируют до 200 нарушений, сообщает СвЖД.

Так, 6 апреля на переезде перегона Новая Заимка – Заводоуковская в Тюменской области водитель отечественного автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение. В результате столкновения водитель и два его пассажира получили травмы, а машина не подлежит восстановлению.

СвЖД призывает водителей соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Необходимо помнить, что по правилам железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении.