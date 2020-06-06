Новое офтальмологическое оборудование установили в областной больнице Ялуторовска

Офтальмологический кабинет детской поликлиники Ялуторовской областной больницы оснастили новым автоматическим рефрактометром, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Медицинская техника закуплена по нацпроекту "Здравоохранение" на деньги федерального и областного бюджетов. Современный аппарат стоимостью чуть больше 1 млн рублей позволяет быстро и безболезненно диагностировать изменение или деформацию глаза на ранней стадии, с высокой точностью подтвердить близорукость или дальнозоркость, установить вид астигматизма. Рефрактометр также поможет в исследовании контрастной чувствительности, а также времени разрыва слезной пленки и особенностей секреции мейбомиевых желез.

Диагностика не доставляет дискомфорта, длится несколько минут и подходит даже маленьким пациентам. Данные сразу анализируют компьютер, а результаты точны и достоверны.

"Прибор помогает нам определить, насколько здоров глаз пациента, и в случае необходимости подобрать оптимальную коррекцию остроты зрения. Теперь нашим юным пациентам не нужно ездить в Тюмень для подбора очков и диагностики патологий роговицы глаза", - рассказала врач-офтальмолог ГБУЗ ТО "Областная больница № 23" г. Ялуторовска Ольга Смагина.

Возможность провести максимально полное и точное исследование за очень короткий срок особенно важна для детей младшего возраста, когда ребенок еще не может хорошо говорить, назвать показываемые ему картинки, крутит головой, редко сидит спокойно на месте, не в состоянии долго концентрировать взгляд. Диагностика выполняется бесконтактным методом, поэтому ребенок не испытывает никаких неприятных ощущений и не успевает устать.

По словам главного врача больницы Михаила Горбачёва, обновление технической базы больницы повысит доступность специализированной медицинской помощи и подарит удобство как пациентам, так и врачу-офтальмологу, поскольку заметно облегчит его работу и уменьшит время приема.