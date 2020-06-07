Российские ученые создали 3D-модель мозга динозавра

| Фото: spbu.ru | Фото: spbu.ru

Палеонтологи из Санкт-Петербурга создали первую подробную виртуальную 3D-модель мозга и кровеносных сосудов головы анкилозавра — травоядного динозавра, фрагменты черепа которого были найдены в Узбекистане. Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Communications, пишет РИА Новости.

Анкилозавры появились на Земле в середине юрского периода — около 160 миллионов лет назад — и существовали до конца эры динозавров, которая закончилась 66 миллионов лет назад. Палеонтологам из Санкт-Петербургского университета вместе с коллегами из Зоологического института РАН и Национального музея естественной истории Смитсоновского института США удалось по трем фрагментам черепа сделать первую в России трехмерную компьютерную реконструкцию эндокаста динозавра — цифровой слепок его мозга.

После кропотливой работы, которая длилась три года, ученым удалось выяснить, что значительная часть мозга анкилозавра была занята обонятельными луковицами. По мнению авторов, это помогало животному искать еду, представителей противоположного пола и вовремя чувствовать приближение хищников.

Палеонтологам удалось восстановить и строение внутреннего уха древнего животного. Его анатомия предполагает диапазон звуков, которые мог слышать анкилозавр, — от 300 до 3000 герц. Это довольно низкие частоты, которые должны соответствовать более крупным размерам самого животного.

Авторы предполагают, что в ходе эволюции анкилозавры увеличивались в размерах, но чтобы понять, насколько велик был сам мозг, как располагались его части и где точно размещались сосуды и нервы, нужны дальнейшие исследования.