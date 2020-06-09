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Росводоканал предупреждает тюменцев об отключении воды

Общество, 08:09 09 июня 2020

Росводоканал | Фото: Росводоканал

Водоснабжение 33 многоквартирных и 22 частных домов в Тюмени будет отключено 9 июня в 22 часа. Специалисты водоканала готовятся подключить магистральному водоводу построенный участок сетей, сообщает Росводоканал.

Подключение новой сети к системе потребует временного ограничения водоснабжения на улицах 9 января, Волгоградской, Карла Маркса, Куйбышева, Мира, Молодогвардейцев, Новосибирской, Паровозной, Тимирязева, Транспортной и по Московскому тракту.

Возможно также снижение давления в границах улиц Волгоградской, Технической, Мельникайте, Федюнинского, 9 января, Тимирязева, Амурской, Кремлевской, Портовой и Волгоградской. Подробно адреса можно посмотреть на сайте в разделе "Информация по отключениям холодного водоснабжения".

Специалисты Росводоканала приложат все усилия, чтобы выполнить работы быстрее норматива в 24 часа.

"После врезки трубы к магистрали, проведем промывку, опрессовку под давлением и начнем постепенное подключение абонентов к новому водоводу", - рассказал начальник цеха эксплуатации сетей водоснабжения Владимир Шааб.

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# Водоканал , отключение воды

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