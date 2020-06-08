Две зеленых зоны в Ленинском округе преобразятся летом

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Две озелененные зоны - в Антипино и на территории рядом с Тенистым сквером - преображают и облагораживают в Ленинском округе Тюмени, сообщает администрация города.

Зеленому уголку у бывшей гостиницы "Турист" много лет, с годами в нем померкло освещение, зоне давно требовалось обновление. В свое время территория прошла процедуру отбора и попала в программу благоустройства по нацпроекту "Жилье и городская среда".

| Фото: портал "Тюмень- наш дом" | Фото: портал "Тюмень- наш дом"

Специалисты подрядной организации уже разметили будущие тротуары и сейчас укрепляют бордюры.

"Раньше эта зеленая территория была больше проходной, тут негде было присесть, отдохнуть, поэтому перед нами стоит задача облагородить ее, сделав комфортной. На центральной аллее будут высажены две цветочные клумбы, рядом установят скамейки, урны", – рассказал руководитель управы Ленинского административного округа Александр Ильин.

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Кроме этого в зеленом уголке появится красивое освещение торшерного типа, а активно провести время на спортивных и детских площадках можно по соседству – в Тенистом сквере. Это пример комплексного благоустройства, которое проводят в Тюмени последние годы.