Ишимская "Гусеничка" развивает малышей дистанционно
Группа творческого развития "Гусеничка" центральной библиотеки Ишима продолжает работу дистанционно.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала библиотекарь Юлия Панасюк. Она отметила, что на онлайн-формат перешли вынужденно, но интерактивные занятия пришлись малышам по душе.
"Во время чтения сказки дети не просто рассматривают картинки и слушают текст, но и помогают найти спрятавшегося героя, подсказывают, отвечают на вопросы, погружаются в сюжет. В процессе интерактивного чтения границы рассказа расширяются, у детей развивается речь, внимание, расширяется кругозор", - отметила библиотекарь.
Занятия по-прежнему проходят по выходным дням в первой половине. Новых читателей прибавилось – каждое занятие посещают около десяти человек.
Любимой сказкой трехлетней Ани Склюевой и ее полуторогодовалого братишки Ромы после занятий стала "Красная шапочка".
"Уроки очень разбавляют дни самоизоляции, помогают занять малышей. Думала, что Роме будет трудно сосредоточить внимание, но оба ребенка просто в восторге. Те произведения, которые читают и разбирают с Юлией Викторовной, потом часто просят перечитать на ночь", - поделилась мама малышей Ольга Склюева.
Она отметила, что в Ишиме есть развивающие клубы и занятия, но "Гусеничка" позволяет, помимо прочего, привить ребенку любовь к книге, обогатить его внутренний мир с первых шагов.
Напомним, скоро "Гусеничке" исполнится полтора года, за это время в группе прошли обучение более 70 детей от двух до шести лет. После модернизации библиотеки в модельную появится игровая комната, будут закуплены методические пособия и развивающие игрушки. В планах - работа по методике Глена Домана.
Пока же малыши и их мамы с нетерпением ждут снятия ограничительных мер и продолжения занятий в библиотеке.
Инна Кондрашкина