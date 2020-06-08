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Ишимская "Гусеничка" развивает малышей дистанционно

Общество, 16:06 08 июня 2020

центральная библиотека Ишима | Фото: центральная библиотека Ишима

Группа творческого развития "Гусеничка" центральной библиотеки Ишима продолжает работу дистанционно.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала библиотекарь Юлия Панасюк. Она отметила, что на онлайн-формат перешли вынужденно, но интерактивные занятия пришлись малышам по душе.

"Во время чтения сказки дети не просто рассматривают картинки и слушают текст, но и помогают найти спрятавшегося героя, подсказывают, отвечают на вопросы, погружаются в сюжет. В процессе интерактивного чтения границы рассказа расширяются, у детей развивается речь, внимание, расширяется кругозор", - отметила библиотекарь.

Занятия по-прежнему проходят по выходным дням в первой половине. Новых читателей прибавилось – каждое занятие посещают около десяти человек.

Любимой сказкой трехлетней Ани Склюевой и ее полуторогодовалого братишки Ромы после занятий стала "Красная шапочка".

"Уроки очень разбавляют дни самоизоляции, помогают занять малышей. Думала, что Роме будет трудно сосредоточить внимание, но оба ребенка просто в восторге. Те произведения, которые читают и разбирают с Юлией Викторовной, потом часто просят перечитать на ночь", - поделилась мама малышей Ольга Склюева.

Она отметила, что в Ишиме есть развивающие клубы и занятия, но "Гусеничка" позволяет, помимо прочего, привить ребенку любовь к книге, обогатить его внутренний мир с первых шагов.

Напомним, скоро "Гусеничке" исполнится полтора года, за это время в группе прошли обучение более 70 детей от двух до шести лет. После модернизации библиотеки в модельную появится игровая комната, будут закуплены методические пособия и развивающие игрушки. В планах - работа по методике Глена Домана.

Пока же малыши и их мамы с нетерпением ждут снятия ограничительных мер и продолжения занятий в библиотеке.

Инна Кондрашкина

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# библиотека , дети , Ишим , онлайн-трансляция , творчество

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