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Десять потеряшек нашли хозяев за прошедшую неделю

Общество, 18:42 08 июня 2020

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

10 животных обрели новых хозяев благодаря фонду помощи бездомным животным "Потеряшки" в Тюмени со 2 по 6 июня. Из них пять кошек, три кота и две собаки.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в фонде. Отметим, что с начала работы "Потеряшек" - 2007 года - в новые семьи отдано более 12 тыс. питомцев.

Выбрать питомца, в том числе на передержку, а также подробнее узнать о работе фонда можно здесь.

Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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