Десять потеряшек нашли хозяев за прошедшую неделю
из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте
10 животных обрели новых хозяев благодаря фонду помощи бездомным животным "Потеряшки" в Тюмени со 2 по 6 июня. Из них пять кошек, три кота и две собаки.
Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в фонде. Отметим, что с начала работы "Потеряшек" - 2007 года - в новые семьи отдано более 12 тыс. питомцев.
Выбрать питомца, в том числе на передержку, а также подробнее узнать о работе фонда можно здесь.
Евгения Шевцова