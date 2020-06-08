Десять потеряшек нашли хозяев за прошедшую неделю

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

10 животных обрели новых хозяев благодаря фонду помощи бездомным животным "Потеряшки" в Тюмени со 2 по 6 июня. Из них пять кошек, три кота и две собаки.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в фонде. Отметим, что с начала работы "Потеряшек" - 2007 года - в новые семьи отдано более 12 тыс. питомцев.

Выбрать питомца, в том числе на передержку, а также подробнее узнать о работе фонда можно здесь.

Евгения Шевцова