Ишимских новобранцев направят на сборный пункт в Тюмень

| Фото: ИА "Тюменская линия" архив | Фото: ИА "Тюменская линия" архив

150 призывников ишимского округа отправятся на сборный пункт в Тюмень 15 июня. Половина из них – жители Ишима, 30 % - Ишимского, 20 % - Абатского районов.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал военком по Ишиму, Ишимскому и Абатскому районам Владимир Лютов.

Он пояснил, что комиссия проходит в соответствии с дополнительно установленными требованиями в связи с пандемией. Максимальное изучение призывников проведено дистанционно с использованием информации от органов внутренних дел, соцзащиты, образования и медицины.

Личное присутствие призывников организовано без очереди – в час врачи осматривают не более пяти человек. Предварительно проводится обработка подошв обуви и рук. При необходимости выдаются маска и перчатки.

По прибытию на соборный пункт всех новобранцев протестируют на коронавирус. До места назначения молодые люди поедут в отдельных вагонах.

"Отмечу, что призывная кампания в Ишиме прошла ровно и конструктивно. Было налажено четкое межведомственное взаимодействие. С пониманием к ситуации отнеслись все участники процесса: специалисты, родители, ребята. Количество призывников осталось на уровне прошлого года. Предпосылок для невыполнения плана нет", - подчеркнул военком Владимир Лютов.

Инна Кондрашкина