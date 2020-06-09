Долгожданный мини-рынок открыли в центре Ишима

| Фото: ТРК "Штурман-медиа" | Фото: ТРК "Штурман-медиа"

Мини-рынок для продажи садовой и огородной продукции с участков горожан открыли в Ишиме на улице Карла-Маркса, 34, сообщает пресс-служба городской администрации.

Рынок возвели на месте снесенного аварийного общежития. Созданы все условия для работы: завершено строительство ограждения, тротуара, смонтирована система освещения, оборудована парковка, установлены павильоны. Решены вопросы работы дворника и туалетной комнаты. В ближайшее время будет определена стоимость торгового места и дополнительная потребность в столах.

Напомним, в 2019 году прежний рынок, который образовался стихийно в центре города на тротуаре, был ликвидирован по многочисленным жалобам жителей близлежащих домов. Продавцам предложили места на рынке "Никольский".

"Не всем было удобно торговать на "Никольском". Глава города Федор Шишкин пообещал, что вопрос со строительством рынка будет решен и слово свое сдержал. В Ишиме появились долгожданные торговые ряды в центре. Это подходит и продавцам, и покупателям. Рынок открыли шестого июня, думаю, что со снятием ограничительных мер торговля пойдет бойко, базар будет востребован", - рассказала заместитель председателя общественной палаты Ишима Светлана Войтова.

Инна Кондрашкина