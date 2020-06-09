Чемпионат "АВТО-BATTLE Х20" тюменский "Кванториум" проводит онлайн

| Фото: Детского технопарка «Кванториум» Тюмени | Фото: Детского технопарка «Кванториум» Тюмени

Чемпионат "АВТО-BATTLE Х20" тюменский "Кванториум" впервые проводит в режиме онлайн. Данный чемпионат бесплатный, открытый, любой желающий может стать его участником. Единственное ограничение - по возрасту – от 10 до 17 лет. Иные, в том числе, иностранцы могут участвовать вне конкурса.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил руководитель Детского технопарка "Кванториум" Тюмени Дмитрий Тарасов.

"Детский технопарк "Кванториум" организует соревнования радиоуправляемых моделей в компьютерном симуляторе VRC Pro "АВТО-BATTLE Х20". Напомним, 23-24 феврале 2020 года воспитанники "Кванториума" одержали победу в соревнованиях-гонках гибридных автомобилей масштаба 1:10 в рамках Всероссийского школьного конкурса "Первый элемент". Эта победа дала право на участие в чемпионате мира Horzion Grand Prix 2020, который должен был пройти в июне в Нидерландах, но перенесен на более поздний срок. В связи с этим, чтобы ребята не потеряли навыки управления, мы решили организовать свою альтернативную версию соревнований, которые теперь пройдут в онлайн-формате", - рассказал Дмитрий Тарасов.

В рамках АВТО-BATTLE Х20 уже прошли пробные гонки, с 8 по 11 июня состоятся квалификационные заезды, затем финал. Участники готовятся, тренируются и настраивают свое оборудование на чемпионат, который продлится до 17 июня.

"В состав тюменской сборной войдут пилоты как опытные, так и новички. Заявки на чемпионат уже подали пилоты из Великобритании, Австралии, Испании. Во время квалификационных заездов у пилотов есть пять попыток проехать как можно быстрее и эффективнее круги. Для этого используется специальная программа. Компьютер покажет лучший их результат. Выдаст общие данные по участникам, кто в какую группу попадает – новичков или опытных пилотов. Таким образом, станет ясно, кто пройдет в чемпионат", - говорит руководитель Детского технопарка "Кванториум".

По итогам чемпионата победители и призеры получат руль, шлем, другое оборудование для проведения игр в виртуальной реальности. Каждый участник, за исключением иностранцев и тех, кто не попадает под возрастную категорию, получит сертификат.

"Сейчас мы проводим чемпионат по автомобилям, затем хотим провести чемпионат среди летательных аппаратов", - добавил Дмитрий Тарасов.

Анжела Лебедева