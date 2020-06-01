Участвующих в борьбе с коронавирусом СОНКО поддержат президентскими грантами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Конкурс для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, которые участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией и последствиями ее распространения, стартует в России с 16 июня. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с работниками социальных учреждений и некоммерческих организаций 8 июня, сообщает Фонд президентских грантов.

Положение о конкурсе опубликуют на сайте президентскиегранты.рф 15 июня – сразу после рассмотрения на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества.

На конкурсе будут распределены средства, выделенные из резервного фонда главы государства.

По словам генерального директора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина, специальный конкурс не будет существенно отличаться от традиционных конкурсов президентских грантов, поэтому некоммерческие организации уже сейчас могут начинать готовиться к нему. Прием заявок на участие в конкурсе планируется провести с 16 июня по 15 июля 2020 года, итоги объявить до конца августа, а финансирование поддержанных проектов начать с 1 сентября.

Как ожидается, на конкурс будут приниматься проекты, предполагающие оказание адресной помощи нуждающимся, по трем направлениям: "социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан", "охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни" и "поддержка семьи, материнства, отцовства и детства". Срок реализации проекта должен начинаться не ранее 1 сентября 2020 года и завершаться не позднее 31 декабря 2021 года. Определяющим для победы в конкурсе будет опыт работы организации с выбранными целевыми группами (коэффициент значимости этого критерия оценки планируется увеличить). В конкурсе смогут принять участие в том числе организации, имеющие два действующих гранта президента России (в традиционном конкурсе президентских грантов такие организации не могут участвовать, при этом у многих из них как минимум один из поддержанных проектов завершается уже в декабре 2020 года).