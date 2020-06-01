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Тобольские школьники взяли шефство над реликтовым деревом

Общество, 11:27 10 июня 2020

Тобольские предприятия СИБУРа ВКонтакте | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа ВКонтакте

Ученики школы № 2 в Тобольске благоустроят туристическую тропу к 280-летней сосне на средства гранта, который выиграли в конкурсе школьных лесничеств, сообщают Тобольские предприятия СИБУРа.

Дерево всего в полтора раза моложе самого Тобольска. Высота сосны – 27 метров, обхват – 4,2 метра.

"Сосна внесена в реестр старовозрастных деревьев России, ей присвоен статус памятника живой природы. Планируем поставить рядом кормушки для птиц, зайцев, благоустроить тропу, а также хотим собрать и прорастить семена, чтобы поделиться саженцами со школьными лесничествами других территорий", - рассказала руководитель проекта "Реликтовая жемчужина Тобольска", социальный педагог Надежда Лисеенко.

Активисты прорабатывают экскурсионный маршрут, чтобы с тобольской жемчужиной мог познакомиться каждый.

Конкурс среди лесничеств проводился СИБУРом в рамках проекта "Тобольский лес" программы "Формула хороших дел" совместно с Департаментом лесного комплекса Тюменской области. Гранты получили пять проектов от создания теплиц до ферм по производству биогумуса.

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# СИБУР Тобольск , школьные лесничества

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