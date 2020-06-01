Тюменцы еще успевают подать заявку на конкурс "Звери из-за двери"

| Фото: официальная группа фонда "Потеряшки" во "ВКонтакте" | Фото: официальная группа фонда "Потеряшки" во "ВКонтакте"

Первые девять заявок поступило на конкурс "Звери из-за двери" по данным на 10 июня. О запуске творческого видео-конкурса для владельцев домашних животных Тюмени организаторы объявили 1 июня. Подать заявку на конкурс можно до 15 июня.

"Основные участники конкурса "Звери из-за двери" - это кошки и собаки. Есть одно видео с участием хомячков, шиншиллы, черепахи и улиток, где питомцы вместе с хозяйкой рассказывают, как быть успешным. Все видео можно посмотреть в группе Вконтакте. Некоторые из них набрали по 200-300 просмотров", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" один из руководителей проекта "Сотворчество поколений" Татьяна Рязанова.

Организаторами видео-конкурса о домашних питомцах выступают Ассоциация семейного спорта и физической культуры, детский центр Грин-Ландия.

Напомним, чтобы принять участие в конкурсе необходимо отправить комичное видео с питомцами в главной роли на почту tatyana.ryazanova.tmn@mail.ru с пометкой "конкурс Звери из-за двери" не позднее 15 июня.

"В описании расскажите нам, при каких обстоятельствах было снято видео, и в какой номинации вы заявляетесь. Номинации конкурса: "Без кота, жизнь не та" - номинация о кошках; "И собака, и щенок верный друг на долгий срок" - номинация о собаках; "Зверя по следам любого узнавать умею я…" - номинация о других питомцах. С 15 по 21 июня состоится зрительское onlin-голосование и победители получат памятные подарки", - говорит Татьяна Рязанова.

Добавим, творческое состязание реализуется в рамках проекта "СоТворчество поколений" и национального проекта "Культура" при поддержке департамента культуры Тюменской области.

Анжела Лебедева