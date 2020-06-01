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Молодые жители Тобольска могут получить серьезный срок из-за нежелания платить за пиццу

Происшествия, 10:45 10 июня 2020

скриншот видео УМВД России по Тюменской области | Фото: скриншот видео УМВД России по Тюменской области

Подозреваемых в ограблении доставщика пиццы задержали полицейские Тобольска, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Ранним утром 6 июня в дежурную часть поступило сообщение о том, что двое молодых людей похитили пиццу у курьера. Стражи правопорядка установили, что в одном из подъездов дома в 15 микрорайоне двое молодых людей напали на курьера и потребовали отдать сумки с едой. Оставив 12 коробок пиццы, доставщик ушел. Общая сумма ущерба составила 24 тыс. рублей.

Установив личности злоумышленников, сотрудники дорожно-патрульной службы полиции задержали фигурантов 1999 и 2000 годов рождения. Выяснилось, что молодые люди распивали алкогольные напитки, после чего пришли к знакомым и заказали пиццу, но платить за нее не планировали. В настоящее время часть похищенного имущества изъята сотрудниками полиции и возвращена владельцу. Четыре круга пиццы компания молодых людей съела.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователь возбуждил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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# грабеж , доставка , задержание , УМВД России по Тюменской области

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