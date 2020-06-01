Роспотребнадзор проверит качество воды на тюменских пляжах

| Фото: группы "ГИМС Тюменская область: все о безопасности" во ВКонтакте | Фото: группы "ГИМС Тюменская область: все о безопасности" во ВКонтакте

Отбор 144 проб воды и песка проведут в 2020 году специалисты областного Роспотребнадзора в местах купания и отдыха. В настоящее время заключение о соответствии СанПиН получила база отдыха Верхний Бор, однако ее деятельность приостановлена на период действия ограничительных мер, сообщает контролирующее ведомство.

Роспотребнадзор организовал плановый мониторинг воды на озерах Круглое, Липовое, Нижнее Кривое, Цимлянское и Цыганское, прудах Южный, Утиный и Оловянникова. В оценке пригодности водоема для купания учитываются такие факторы, как его местоположение, площадь акватории, глубина, функциональное зонирование, решение коммунальных вопросов и другие. Однако основополагающими признаками являются качество и безопасность воды.

Эксперты Центра гигиены и эпидемиологии в течение купального сезона ежемесячно осуществляют отбор проб, в том числе и на объектах, где купание запрещено и для отдыха населения используется только береговая зона.

Также в управлении отмечают, что работа мест отдыха: парков, скверов, зон рекреации, при соблюдении условий социального дистанцирования будет возобновлена только при переходе к третьему этапу снятия ограничений в Тюменской области.